Апельсин Строй, торговая компания

город: пгт Знаменка

Район: Орловский район

Адрес: Строительный, 1

Индекс: 302520.0

Телефон: +7 (4862) 78‒42‒08

Мобильный Телефон: +7‒961‒621‒41‒31

Сайт: http://apelsin57.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Декоративные отделочные элементы и материалы, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Погонажные изделия, Резиновые покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк