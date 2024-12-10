АПлайн, оптово-розничный центр строительных и отделочных материалов

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Пошехонское шоссе, 18 к С

Индекс: 160022.0

Телефон: +7 (8172) 54‒15‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://apline35.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Стекло / Зеркала, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Ц

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Зеленый забор, строительная компания

Стройфикс, склад строительных материалов

Строим дом, торгово-производственная компания

Магазин профилей

Стандартстрой, офис

Бастэт, оптовый отдел

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.