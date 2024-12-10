АПлайн, оптово-розничный центр строительных и отделочных материалов
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Пошехонское шоссе, 18 к С
Индекс: 160022.0
Телефон: +7 (8172) 54‒15‒96
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://apline35.ru
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Стекло / Зеркала, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Ц
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк