Аполлон, компания по производству и продаже тротуарной плитки, декоративного камня, 3д панелей
город: Кемерово
Район: Кемеровский городской округ
Адрес: Кирзаводская 2-я, 38
Индекс: 650021.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒906‒986‒23‒93
Сайт: http://apollon42.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 12:00, Вт: с 10:00 до 12:00, Ср: с 10:00 до 12:00, Чт: с 10:00 до 12:00, Пт: с 10:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк