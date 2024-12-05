Аполлон, компания по производству и продаже тротуарной плитки, декоративного камня, 3д панелей

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Кирзаводская 2-я, 38

Индекс: 650021.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒906‒986‒23‒93

Сайт: http://apollon42.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 12:00, Вт: с 10:00 до 12:00, Ср: с 10:00 до 12:00, Чт: с 10:00 до 12:00, Пт: с 10:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк