Apple должна выплатить 13 млрд евро по решению суда

Европейский суд обязал взыскать с Apple 13 млрд евро неуплаченных налогов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что налоговые льготы для компании от правительства Ирландии были незаконными. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции от 10 сентября.

В 2016 году Европейская комиссия установила, что Ирландия и Apple договорились о налоговой помощи, которая давала производителю iPhone несправедливое преимущество с 2003 по 2014 год. В частности, во время расчета налогов не учитывались доходы от лицензий на использование интеллектуальной собственности, которыми владели подразделения американского техногиганта.

9 сентября Apple презентовала серию смартфонов iPhone 16.