Apple должна выплатить 13 млрд евро по решению суда

Apple должна выплатить 13 млрд евро по решению суда

Apple должна выплатить 13 млрд евро по решению суда

Европейский суд обязал взыскать с Apple 13 млрд евро неуплаченных налогов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что налоговые льготы для компании от правительства Ирландии были незаконными. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции от 10 сентября.

В 2016 году Европейская комиссия установила, что Ирландия и Apple договорились о налоговой помощи, которая давала производителю iPhone несправедливое преимущество с 2003 по 2014 год. В частности, во время расчета налогов не учитывались доходы от лицензий на использование интеллектуальной собственности, которыми владели подразделения американского техногиганта.

9 сентября Apple презентовала серию смартфонов iPhone 16.

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