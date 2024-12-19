Апрель, строительная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Южная улица, 25а
Индекс: 625056.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒963‒953‒77‒22
Сайт: nan
вид деятельности: Альтернативные источники энергии, Строительство / ремонт дорог, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк