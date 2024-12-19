Апрель, строительная компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Южная улица, 25а

Индекс: 625056.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒963‒953‒77‒22

Сайт: nan

вид деятельности: Альтернативные источники энергии, Строительство / ремонт дорог, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк