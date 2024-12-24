Аптон, оптово-розничная компания по продаже керамогранита, плитки и керамических ступеней

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Восточный проезд, 11 лит Е

Индекс: 603064.0

Телефон: +7 (831) 216‒40‒67

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.apton.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Дизайн интерьеров, Железобетонные изделия, Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк