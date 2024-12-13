Aratta, компания по производству архитектурного декора для интерьера и фасада
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: Малая Ямская, 9
Индекс: 614000.0
Телефон: 8‒800‒600‒62‒81
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://arattalepnina.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк