Aratta, компания по производству архитектурного декора для интерьера и фасада

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Малая Ямская, 9

Индекс: 614000.0

Телефон: 8‒800‒600‒62‒81

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://arattalepnina.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк