Арестованы двое участников перестрелки у офиса Wildberries

Арестованы двое участников перестрелки у офиса Wildberries

Арестованы двое участников перестрелки у офиса Wildberries

Участники перестрелки у офиса Wildberries Рашид Кодзоев и Адам Чапанов арестованы на 15 суток. Суд признал их виновным в административном правонарушении, сообщает Zakon.kz.

Тверской районный суд Москвы признал Рашида Кодзоева и Адама Чапанова виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Суд назначил административное наказание Рашиду Кодзоеву и Адаму Чапанову в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в сообщении.

19 сентября был задержан Владислав Бакальчук.

23 июля 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Но основательница популярного маркетплейса опровергла это заявление и отметила, что это не захват, а развод. Татьяна Бакальчук заявила, что не является заложницей, а решение об объединении Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.

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