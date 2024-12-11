АРГ, Офис

город: Великий Новгород

Район: Великий Новгород городской округ

Адрес: Большая Санкт-Петербургская улица, 64Б

Индекс: 173003.0

Телефон: +7 (8162) 68‒21‒77

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк