ARG, производственно-складская база
город: Санкт-Петербург
Район: Всеволожский муниципальный район
Адрес: Челябинская улица, 160
Индекс: 188640.0
Телефон: +7 (812) 425‒12‒75
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://arg-metall.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (въезд на склад: пн-пт 9:00-17:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк