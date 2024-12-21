ARG, производственно-складская база

город: Санкт-Петербург

Район: Всеволожский муниципальный район

Адрес: Челябинская улица, 160

Индекс: 188640.0

Телефон: +7 (812) 425‒12‒75

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://arg-metall.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (въезд на склад: пн-пт 9:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк