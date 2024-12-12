ARG, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Лиговский проспект, 266
Индекс: 196084.0
Телефон: +7 (812) 425‒12‒75
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://arg-metall.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:00, Вт: с 09:30 до 18:00, Ср: с 09:30 до 18:00, Чт: с 09:30 до 18:00, Пт: с 09:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду