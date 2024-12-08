Аргикон, торговый дом

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Комендантский проспект, 4 лит А

Индекс: 197349.0

Телефон: +7 (812) 309‒75‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://argikon.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк