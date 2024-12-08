Аргикон, торговый дом
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Комендантский проспект, 4 лит А
Индекс: 197349.0
Телефон: +7 (812) 309‒75‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://argikon.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк