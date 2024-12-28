Архангельск ПромМетиз, оптово-розничная компания по продаже крепежа

город: Архангельск

Район: Архангельск городской округ

Адрес: Талажское шоссе, 1 к3 ст1

Индекс: 163045.0

Телефон: +7 (8182) 42‒43‒20

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://apm29.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлорежущий инструмент, Сварочные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк