Архидек, производственная компания
город: Ставрополь
Район: Ставрополь городской округ
Адрес: 1-й Юго-Западный проезд, 4 к1
Индекс: 355042.0
Телефон: +7 (8652) 21‒06‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://arhidek.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Декоративные отделочные элементы и материалы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк