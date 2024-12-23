Архитектурный фасад, производственная компания
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: Речная улица, 49
Индекс: 308018.0
Телефон: +7 (4722) 36‒00‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://xn--80aaaqcrih1a0adpgcpth0j.xn--p1ai
вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк