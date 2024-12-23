Архитектурный фасад, производственная компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: Речная улица, 49

Индекс: 308018.0

Телефон: +7 (4722) 36‒00‒06

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--80aaaqcrih1a0adpgcpth0j.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк