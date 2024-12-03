Арина, строительная компания

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Оренбургский тракт, 26а

Индекс: 453130.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒796‒90‒50

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Строительство гаражей, Строительство дач / коттеджей, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Электромонтажные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду