Арка, строительный магазин

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Варшавская, 9/4 к5

Индекс: 630056.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒746‒96‒72

Сайт: http://arka.mag1c.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кованые изделия, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Средства защиты растений / Удобрения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / кон

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00 (летний период: пн-пт 9:00-19:00; сб-вс 9:00-18:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду