Аркада, магазин

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Петровская, 51 лит Ж

Индекс: 347900.0

Телефон: +7 (863) 333‒23‒15

Мобильный Телефон: +7‒900‒120‒15‒86

Сайт: http://arcadashop.tb.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамогранит, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 11:00 до 18:00, Вт: с 11:00 до 18:00, Ср: с 11:00 до 18:00, Чт: с 11:00 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду