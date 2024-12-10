Аркада, склад строительных и отделочных материалов

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Советская улица, 160а ТЦ7

Индекс: 455047.0

Телефон: +7 (3519) 29‒52‒63

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.arkadamg.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт