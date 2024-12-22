Арктикснаб-логистик, оптово-розничная компания

город: Архангельск

Район: Архангельск городской округ

Адрес: улица Гагарина, 44 к2

Индекс: 163051.0

Телефон: +7 (8182) 43‒53‒74

Мобильный Телефон: +7‒911‒591‒98‒07

Сайт: http://arcticsnab-logistic.com/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду