Армада Строй, ремонтно-монтажная компания

город: Саранск

Район: Саранск городской округ

Адрес: Ботевградская, 83

Индекс: 430016.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒276‒39‒15

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк