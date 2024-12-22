Армада Строй, ремонтно-монтажная компания
город: Саранск
Район: Саранск городской округ
Адрес: Ботевградская, 83
Индекс: 430016.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒276‒39‒15
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк