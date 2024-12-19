Армида

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: Красных Военморов, 46

Индекс: 353915.0

Телефон: +7 (8617) 62‒44‒66

Мобильный Телефон: +7‒918‒141‒65‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Изделия из стеклопластика, Металлоизделия, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк