Армида
город: Новороссийск
Район: Новороссийск городской округ
Адрес: Красных Военморов, 46
Индекс: 353915.0
Телефон: +7 (8617) 62‒44‒66
Мобильный Телефон: +7‒918‒141‒65‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Изделия из стеклопластика, Металлоизделия, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк