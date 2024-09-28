Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хассана Насруллы

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хассана Насруллы

Армия Израиля заявила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хассана Насруллы

Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта «Хезболлы», сообщает Zakon.kz.

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство «Хезболлы» находилось в своей штаб-квартире на совещании, заявила Армия обороны Израиля.

«Вчера ЦАХАЛ уничтожил Хасана Насруллу, лидера организации «Хезболла» и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом «Хезболлы», и других командиров», – говорится в сообщении.

youcanchoose

Более 40 человек погибли из-за урагана «Хелен» в США

Более 40 человек погибли из-за урагана «Хелен» в США

В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

Власти США заявили, что в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка

Власти США заявили, что в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка

В Румынии обнаружили новую породу кошек

В Румынии обнаружили новую породу кошек

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Великобритании мужчина в знак протеста отправился в алкотур по 650 барам страны

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

В Южной Корее будут сажать в тюрьму за просмотр сексуальных дипфейков

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.