Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хассана Насруллы

Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта «Хезболлы», сообщает Zakon.kz.

Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство «Хезболлы» находилось в своей штаб-квартире на совещании, заявила Армия обороны Израиля.