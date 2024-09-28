Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хассана Насруллы
Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта «Хезболлы», сообщает Zakon.kz.
Атака произошла в тот момент, когда высшее руководство «Хезболлы» находилось в своей штаб-квартире на совещании, заявила Армия обороны Израиля.
«Вчера ЦАХАЛ уничтожил Хасана Насруллу, лидера организации «Хезболла» и одного из ее основателей, а также Али Карки, командующего южным фронтом «Хезболлы», и других командиров», – говорится в сообщении.