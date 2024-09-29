Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане еще одного лидера «Хезболлах»

Израильская армия объявила о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии «Хезболлах» Набиля Каука, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению армейской пресс-службы, он был ликвидирован в результате точечного авиаудара, нанесенного ВВС Израиля 28 сентября 2024 года, пишет ТАСС.

Каук «считался приближенным к руководству террористической организации «Хезболлах» и принимал непосредственное участие в подготовке терактов против Государства Израиль и его граждан, в том числе в последние дни», говорится в тексте. Он «часто выступал в СМИ, представляя «Хезболлах» перед шиитским населением Ливана и излагая ее позиции в политической, военной и стратегической областях», отметили в пресс-службе.

«Армия обороны Израиля продолжает выявлять и уничтожать командиров террористической организации «Хезболлах», а также действовать против всех, кто угрожает гражданам Государства Израиль», – заявили военные.

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта «Хезболлы».