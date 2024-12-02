Армия Сирии взяла под контроль несколько населенных пунктов на севере Хамы

Армия Сирии взяла под контроль несколько населенных пунктов на севере Хамы

Армия Сирии взяла под контроль несколько населенных пунктов на севере Хамы

Подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Sham FM, сирийская армия и силы ее поддержки контролируют въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса и других районов в северной части провинции. Также речь идет об установлении контроля ВС Сирии над населенными пунктами Эс-Самман и Эль-Джеб.

Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба.

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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