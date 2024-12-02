Армия Сирии взяла под контроль несколько населенных пунктов на севере Хамы

Подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которая граничит с провинциями Алеппо и Идлиб, сообщает Zakon.kz.

По информации радиостанции Sham FM, сирийская армия и силы ее поддержки контролируют въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса и других районов в северной части провинции. Также речь идет об установлении контроля ВС Сирии над населенными пунктами Эс-Самман и Эль-Джеб.

Сирийская авиация продолжает уничтожать опорные пункты террористов в окрестностях Алеппо и Идлиба.

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по деревням, населенным пунктам и позициям военных.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.