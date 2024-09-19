Арнольд Шварценеггер получил докторскую степень в университете

18 сентября актер и политик Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в частном берлинском университете Hertie School, сообщает Zakon.kz.

Интересную новость «Терминатор» разместил на своей странице в Instagram. Также событием поделилась и пресс-служба университета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The American Academy in Berlin (@americanacademyinberlin)

Шварценеггер удостоился этой чести за свою борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества. На торжественной церемонии актера поздравил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Чиновник отметил деятельность кинозвезды в создании возобновляемых источников энергии во время его работы в качестве губернатора американского штата Калифорния.

Между тем мировые работодатели массово жалуются на зумеров.