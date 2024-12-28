Арсенал, компания

город: Иваново

Район: Иваново городской округ

Адрес: Шевченко, 2

Индекс: 153021.0

Телефон: +7 (4932) 58‒36‒07

Мобильный Телефон: +7‒901‒697‒10‒75

Сайт: nan

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / По

Время работы: Пн: с 09:30 до 17:30, Вт: с 09:30 до 17:30, Ср: с 09:30 до 17:30, Чт: с 09:30 до 17:30, Пт: с 09:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты