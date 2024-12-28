Арсенал, компания
город: Иваново
Район: Иваново городской округ
Адрес: Шевченко, 2
Индекс: 153021.0
Телефон: +7 (4932) 58‒36‒07
Мобильный Телефон: +7‒901‒697‒10‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Вторичные строительные материалы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / По
Время работы: Пн: с 09:30 до 17:30, Вт: с 09:30 до 17:30, Ср: с 09:30 до 17:30, Чт: с 09:30 до 17:30, Пт: с 09:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты