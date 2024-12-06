Арсенал, магазин строительных и отделочных материалов

город: с. Смоленское

Район: Смоленский район

Адрес: Заводская, 60а к1

Индекс: 659600.0

Телефон: +7 (38536) 2‒18‒34

Мобильный Телефон: +7‒960‒964‒13‒68

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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