Арсенал, магазин строительных и отделочных материалов
город: с. Смоленское
Район: Смоленский район
Адрес: Заводская, 60а к1
Индекс: 659600.0
Телефон: +7 (38536) 2‒18‒34
Мобильный Телефон: +7‒960‒964‒13‒68
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк