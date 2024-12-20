Арт бетон, компания по производству декоративных изделий из бетона, термопанелей и декора фасада

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Блюхера, 14

Индекс: 664040.0

Телефон: +7 (3952) 91‒19‒14

Мобильный Телефон: +7‒914‒885‒49‒15

Сайт: http://art-beton38.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Строительство дач / коттеджей, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду