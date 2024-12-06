Арт маркет
город: Оренбург
Район: Оренбург городской округ
Адрес: Загородное шоссе, 3 ст1
Индекс: 460056.0
Телефон: +7 (3532) 45‒30‒12
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://artmarket56.ru/
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (апрель-октябрь: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-14:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк