Арт маркет

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: Загородное шоссе, 3 ст1

Индекс: 460056.0

Телефон: +7 (3532) 45‒30‒12

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://artmarket56.ru/

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (апрель-октябрь: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк