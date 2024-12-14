Арт-строй Казань, торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 62/4

Индекс: 420053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒967‒364‒43‒56

Сайт: http://jivo.chat/XnXQqycYkg

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Деревообработка, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты