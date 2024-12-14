Арт, торговая компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Доватора, 1г к1

Индекс: 454048.0

Телефон: +7 (351) 247‒36‒36

Мобильный Телефон: +7‒908‒064‒28‒33

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк