Арт, торговая компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Доватора, 1г к1
Индекс: 454048.0
Телефон: +7 (351) 247‒36‒36
Мобильный Телефон: +7‒908‒064‒28‒33
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк