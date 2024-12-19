АртДомСтрой, торгово-монтажная компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Харьковская, 77
Индекс: 625023.0
Телефон: +7 (3452) 99‒31‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://artdomstroy.com
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной (по предварительной записи: сб)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты