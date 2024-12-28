Артекс, производственно-торговая компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Светланская улица, 37
Индекс: 690091.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒166‒58‒91
Сайт: nan
вид деятельности: Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Стекло / Зеркала, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду