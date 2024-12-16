Артель, торгово-строительная компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Северная 27-я, 48
Индекс: 644116.0
Телефон: +7 (3812) 33‒62‒22
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Объёмные надписи и фигуры, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк