Артель, торгово-строительная компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Северная 27-я, 48

Индекс: 644116.0

Телефон: +7 (3812) 33‒62‒22

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Изготовление рекламных конструкций, Объёмные надписи и фигуры, Услуги фрезеровки неметаллов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк