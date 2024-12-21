Артель, торговый дом
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: проспект Маршала Блюхера, 8 к1
Индекс: 195197.0
Телефон: +7 (812) 642‒56‒05
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krovly-spb.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Слесарно-монтажный инструмент, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк