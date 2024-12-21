Артель, торговый дом

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Маршала Блюхера, 8 к1

Индекс: 195197.0

Телефон: +7 (812) 642‒56‒05

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krovly-spb.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Слесарно-монтажный инструмент, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк