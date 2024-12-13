Артлайн, торгово-строительная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Некрасова, 48
Индекс: 630005.0
Телефон: +7 (383) 375‒99‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://artlinesib.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт 9:00-18:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду