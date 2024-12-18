АртПрофи, производственная компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Декабристов, 269 к3
Индекс: 630063.0
Телефон: +7 (383) 239‒19‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://art-profi54.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты