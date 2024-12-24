АртСтройМаркет, дискаунтер

город: Альметьевск

Район: Альметьевский район

Адрес: улица Ризы Фахретдина, 69

Индекс: 423458.0

Телефон: +7 (8553) 440‒888

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк