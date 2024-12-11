АртЗавод, торгово-производственная компания

город: Пенза

Район: Пенза городской округ

Адрес: улица Пушкина, 45

Индекс: 440008.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒903‒323‒99‒13

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Ландшафтная архитектура, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду