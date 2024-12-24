АСА Групп

город: Вологда

Район: Вологда городской округ

Адрес: Ленина, 11

Индекс: 160000.0

Телефон: +7 (8172) 28‒46‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://asavol.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты