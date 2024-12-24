АСА Групп
город: Вологда
Район: Вологда городской округ
Адрес: Ленина, 11
Индекс: 160000.0
Телефон: +7 (8172) 28‒46‒66
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://asavol.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты