Асбестстрой, оптовая компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Ярославская, 8

Индекс: 445045.0

Телефон: +7 (8482) 31‒92‒13

Мобильный Телефон: +7‒960‒834‒40‒06

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Изделия из стеклопластика, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стекло / Зеркала, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк