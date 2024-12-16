АСК-Профи, торгово-производственная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: улица Механическая, 101а/1
Индекс: 454081.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒912‒085‒76‒77
Сайт: http://ask-profi.jimdo.com
вид деятельности: Металлоизделия, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк