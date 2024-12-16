АСК-Профи, торгово-производственная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Механическая, 101а/1

Индекс: 454081.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒085‒76‒77

Сайт: http://ask-profi.jimdo.com

вид деятельности: Металлоизделия, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк