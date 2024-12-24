Аск Промстрой, компания по продаже строительных материалов и комплектации строительных объектов под ключ

город: с. Ильинка Район: Хабаровский район Адрес: улица Совхозная, 60а Индекс: 680509.0 Телефон: +7 (4212) 65‒65‒11 Мобильный Телефон: +7‒962‒223‒55‒67 Сайт: http://656511.ru вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нефтепродукты / ГСМ, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Промышленная химия / Химическое сырьё, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00 Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты