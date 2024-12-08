Аск-строй, интернет-магазин

город: Москва

Район: Мытищи городской округ

Адрес: МКАД 92 километр, 1 ст2

Индекс: 141014.0

Телефон: +7 (495) 145‒93‒39

Мобильный Телефон: +7‒901‒507‒60‒24

Сайт: http://ask-stroimaterialy.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты