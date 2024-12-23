Аском-групп, торговая компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Монтажный проезд, 16а/3

Индекс: 394028.0

Телефон: +7 (473) 210‒81‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду