Aspectroom, официальный представитель Reynaers
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: проспект Просвещения, 99
Индекс: 195299.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒981‒772‒28‒85
Сайт: http://aspectroom.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк