Аспект Снаб, группа компаний

город: Москва

Район: nan

Адрес: 22 километр Киевское шоссе, вл4 блок В

Индекс: 108811.0

Телефон: +7 (495) 545‒21‒38

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://as-snab.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Кирпич, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк