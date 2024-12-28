Астера64
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: улица им. Орджоникидзе Г.К., 67/1
Индекс: 410076.0
Телефон: +7 (8452) 46‒46‒74
Мобильный Телефон: +7‒927‒120‒01‒20
Сайт: http://astera64.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Изделия из стеклопластика, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду