Астерия, компания по продаже красок, грунтовок и штукатурки

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Кожзаводская, 100

Индекс: 454084.0

Телефон: +7 (351) 215‒34‒20

Мобильный Телефон: +7‒909‒090‒51‒55

Сайт: http://asteria174.tilda.ws

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:30 до 18:30, Вт: с 09:30 до 18:30, Ср: с 09:30 до 18:30, Чт: с 09:30 до 18:30, Пт: с 09:30 до 18:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты