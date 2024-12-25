Астерия, компания по продаже красок, грунтовок и штукатурки
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Кожзаводская, 100
Индекс: 454084.0
Телефон: +7 (351) 215‒34‒20
Мобильный Телефон: +7‒909‒090‒51‒55
Сайт: http://asteria174.tilda.ws
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:30 до 18:30, Вт: с 09:30 до 18:30, Ср: с 09:30 до 18:30, Чт: с 09:30 до 18:30, Пт: с 09:30 до 18:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты